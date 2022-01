Έφτασε και στην Αθήνα το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας «Ελπίς» και αυτή την ώρα χιονίζει ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας.

Λίγο μετά τις 08:00 το πρωί ξεκίνησε τελικά η χιονόπτωση, την οποία αρχικά οι μετεωρολόγοι περίμεναν μετά τις 11 το πρωί. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης είναι στον ένα βαθμό Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση για την εξέλιξη του φαινομένου η κακοκαιρία «Ελπίς» θα έχει διάρκεια έως και 30 ώρες ενώ αποκλιμάκωση αναμένεται από Τετάρτη.

Η Πολιτική Προστασία απηύθυνε έκκληση χθες στους πολίτες να αποφεύγουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις τις επόμενες 48 ώρες και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Επισημαίνεται ότι από σήμερα έως την Τετάρτη οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές και οι μέγιστες τιμές τους δε θα ξεπεράσουν τους 2 με 3 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα ο παγετός θα είναι ισχυρός και ειδικά στην κεντρική και τη βόρεια χώρα τοπικά ολικός.

Things are getting serious over here. #Athens #Attica #Ελπις pic.twitter.com/68OVok61ML