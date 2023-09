Κακοκαιρία Daniel: Ενεργοποίηση Copernicus για χαρτογράφηση των περιοχών που πλημμύρισαν στη Μαγνησία

Την ενεργοποίηση του συστήματος Copernicus είχαν ως αποτέλεσμα οι εικόνες ολικής καταστροφής από την επέλαση της κακοκαιρίας Daniel στη Μαγνησία.

Εξαιτίας της κακοκαιρίας Daniel δόθηκε εντολή από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, και η διεύθυνση σχεδιασμού και αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ενεργοποίησε την υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping (κωδικός ενεργοποίησης EMSR692) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές της περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας, οι οποίες επλήγησαν από πλημμύρες που εκδηλώθηκαν σήμερα, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών των πλημμυρικών φαινομένων.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων. Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη διεύθυνση σχεδιασμού και αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.

