Καιρός - Τσατραφύλλιας: Η πρώτη διαταραχή έρχεται τα ξημερώματα της Παρασκευής

Σημαντικές βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειωθούν το επόμενο πενθήμερο στη χώρα, σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό.

Στη νέα ανάρτησή του στα social media, ο γνωστός μετεωρολόγος επιβεβαιώνει την έλευση έντονων και κατά τόπους ισχυρών καιρικών φαινομένων τα επόμενα εικοσιτετράωρα στη χώρα, κάνοντας παράλληλα λόγο για δύο «διαταραχές».

Αναλυτικότερα, η επιδείνωση του καιρού που αναμένεται τις επόμενες ώρες σε αρκετές περιοχές της χώρας, έρχεται σε δύο φάσεις, με την πρώτη να ξεκινά τα ξημερώματα της Παρασκευής.

«Δύο διαταραχές από τα δυτικά θα μας επηρεάσουν το επόμενο πενθήμερο με αρκετές βροχές σε πρώτο βαθμό στη δυτική Ελλάδα και σε δεύτερο βαθμό στην κεντρική Στερεά, στην Πελοπόννησο και ίσως στα νοτιότερα της Θεσσαλίας, αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Η πρώτη διαταραχή θα μας απασχολήσει, Παρασκευή ξημερώματα -Σάββατο μεσημέρι) και η δεύτερη, Κυριακή μεσημέρι με Δευτέρα βράδυ. Για τις υπόλοιπες περιοχές οι βροχές δεν φαίνεται προς το παρών να είναι αξιόλογες», συνεχίζει.

«Οι άνεμοι, με εξαίρεση την Παρασκευή στο Ιόνιο που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ ( νότιοι), δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά», καταλήγει.