Καιρός: Σε εξέλιξη τα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα - Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Σε εξέλιξη είναι η τα έντονα καιρικά φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα, η οποία σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα συνεχιστεί ως απόψε το βράδυ.

Η ένταση του καιρού σε ορισμένες περιοχές μάλιστα, αναμένεται να είναι μεγάλη και γι’ αυτό χθες το απόγευμα η ΕΜΥ αναβάθμισε το Εκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης καιρού σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της ΕΜΥ:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι και το βράδυ της Κυριακής στο Ιόνιο (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα), την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (Άρτα και Πρέβεζα).

Όπως αναφέρει το meteo.gr, τα φαινόμενα θα κινηθούν ανατολικά και θα επηρεάσουν την κεντρική και βόρεια Ελλάδα στη διάρκεια της ημέρας. Το εκτιμώμενο ύψος βροχής για τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 27/09 (21:00-00:00) (πάνω), τις πρωινές (06:00-09:00) (μέση) και μεσημεριανές ώρες (12:00-15:00) (κάτω) της Κυριακής 28/09/2025, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Πιο αναλυτικά, στα δυτικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοπες περιοχές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά, που από το μεσημέρι στην κεντρική Στερεά και στα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας θα ενταθούν.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι και τις πρωινές ώρες 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

O καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 και το πρωί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στη Μακεδονία όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία , τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Αρτας και Πρέβεζας) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, που από το μεσημέρι στην κεντρική Στερεά και στα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας θα ενταθούν.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 και το πρωί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το βράδυ στα δυτικά τμήματα των Κυκλάδων και της Κρήτης θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις Κυκλάδες το πρωί τοπικά 6 μποφόρ. Εξασθένηση των ανέμων από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ