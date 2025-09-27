Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 σε Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ του Σαββάτου

Μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε κατοίκους των Ιονίων Νήσων και περιοχών της Δυτικής Ελλάδας, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ώρες.

Το προειδοποιητικό SMS κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, ενόψει έντονων φαινομένων από το βράδυ του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου έως και το βράδυ της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου.

Οι περιοχές που επηρεάζονται

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε:

Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Λευκάδα,

Αιτωλοακαρνανία,

Δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία),

Νότια Ήπειρο (Άρτα και Πρέβεζα).

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι το δελτίο θα επικαιροποιείται ανά 24 ώρες, με τις νεότερες πληροφορίες διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (oldportal.emy.gr).

Αναλυτική πρόγνωση Σαββάτου (27/9)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη, με τοπικές βροχές σε ορεινά τμήματα και στη βόρεια Κρήτη.

Από το απόγευμα, βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, πιθανόν και στα υπόλοιπα δυτικά ηπειρωτικά.

Ισχυρότερα φαινόμενα σε κεντρικό Ιόνιο και Δυτική–Νότια Πελοπόννησο.

Θερμοκρασίες:

Βόρεια Ελλάδα: 12–24°C (Δ. Μακεδονία 11–20°C)

Κεντρική & Νότια Ελλάδα: 16–24°C

Δυτική Ελλάδα: 17–28°C

Κυκλάδες & Κρήτη: 17–23°C

Ανατολικό Αιγαίο & Δωδεκάνησα: 18–27°C

Άνεμοι:

Αιγαίο: Βόρειοι 5–6 μποφόρ, τοπικά 7 μποφόρ με ριπές έως 90 km/h, εξασθένηση από το μεσημέρι.

Ιόνιο: Ανατολικοί 3–4 μποφόρ, τοπικά 5 μποφόρ στο κεντρικό Ιόνιο, με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική: Νεφώσεις, τοπικά αυξημένες το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι/βορειοανατολικοί 5–6 μποφόρ (στα ανατολικά έως 7), με εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία 15–25°C.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Άνεμοι ανατολικοί 3–5 μποφόρ με εξασθένηση. Θερμοκρασία 15–23°C.

Κακοκαιρία: Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Η Πολιτική Προστασία συστήνει σε όσους βρίσκονται σε περιοχές που αναμένονται έντονα φαινόμενα να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο, να ελέγξουν λούκια και υδρορροές και να αποφεύγουν ρέματα και χειμάρρους τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Συνιστάται, επίσης, αποφυγή υπαίθριων εργασιών, δραστηριοτήτων σε θαλάσσιες περιοχές και κίνηση κάτω από μεγάλα δέντρα ή επισφαλή σημεία.

Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, οι πολίτες καλούνται να αναζητούν άμεσα καταφύγιο σε κτίριο ή αυτοκίνητο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές με έντονη κεραυνική δραστηριότητα: στο σπίτι, αποσύνδεση ηλεκτρικών συσκευών και αποφυγή επαφής με σωληνώσεις· στο αυτοκίνητο, ακινητοποίηση σε ασφαλές σημείο με κλειστά τζάμια· σε εξωτερικούς χώρους, απομάκρυνση από μεταλλικά αντικείμενα και υδάτινες μάζες.

Για συνεχή ενημέρωση, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες:

ΕΛ.ΑΣ. (www.astynomia.gr) για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr)

ΕΜΥ (www.emy.gr) για τα έκτακτα δελτία καιρού.