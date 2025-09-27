Κακοκαιρία: Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου – Βροχές και καταιγίδες έως την Κυριακή

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από το βράδυ του Σαββάτου (27/9) έως και το βράδυ της Κυριακής (28/9) στις εξής περιοχές:

Ιόνιο: Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα

Αιτωλοακαρνανία

Δυτική Πελοπόννησος: Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανά 24 ώρες, ενώ οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν τακτικά τις ανανεώσεις μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας (oldportal.emy.gr).

Αναλυτική πρόγνωση Σαββάτου (27/9)

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη.

Τοπικές βροχές σε ορεινά ηπειρωτικά και στη βόρεια Κρήτη.

Από το απόγευμα: βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, πιθανόν και στα υπόλοιπα δυτικά ηπειρωτικά.

Ισχυρά φαινόμενα σε κεντρικό Ιόνιο, Δυτική και Νότια Πελοπόννησο.

Θερμοκρασία:

Βόρεια Ελλάδα: 12–24°C (Δ. Μακεδονία 11–20°C)

Κεντρική & Νότια Ελλάδα: 16–24°C

Δυτική Ελλάδα: 17–28°C

Κυκλάδες & Κρήτη: 17–23°C

Ανατολικό Αιγαίο & Δωδεκάνησα: 18–27°C

Άνεμοι:

Αιγαίο: Βόρειοι 5–6 μποφόρ, τοπικά 7 μποφόρ με ριπές έως 90 km/h, εξασθένηση από το μεσημέρι.

Ιόνιο: Ανατολικοί 3–4 μποφόρ, τοπικά 5 μποφόρ στο κεντρικό Ιόνιο, με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική: Νεφώσεις, τοπικά αυξημένες το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι/βορειοανατολικοί 5–6 μποφόρ, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία 15–25°C.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Άνεμοι ανατολικοί 3–5 μποφόρ με εξασθένηση. Θερμοκρασία 15–23°C.

Κατά περιοχές