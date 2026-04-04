Καιρός - Μεγάλη Εβδομάδα: Ξεκινά με ευνοϊκές συνθήκες - Ποια ημέρα «δίνει» βροχές σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό της Μεγάλης Εβδομάδας δείχνουν ευνοϊκές συνθήκες, τουλάχιστον για τις πρώτες ημέρες.

Ωστόσο, την Κυριακή των Βαΐων αναμένεται ανοιξιάτικη αστάθεια με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Alpha, Γιώργο Τσατραφύλλια. Όπως σημειώνει, «Αύριο Κυριακή των Βαΐων θα έχουμε κάποιες βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Είναι η γνωστή ανοιξιάτικη αστάθεια. Και στην Αθήνα θα έχουμε λίγες βροχές το μεσημέρι, περισσότερες στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη και λίγες βροχές και στη Βόρεια Ελλάδα».

Την ίδια ώρα, η εικόνα της ατμόσφαιρας βελτιώνεται, καθώς, όπως αναφέρει, «Καθαρίζει σιγά σιγά η ατμόσφαιρα από τη σκόνη που μας ταλαιπώρησε όλες αυτές τις ημέρες».

Σε ό,τι αφορά τις θάλασσες, ο μετεωρολόγος ανέφερε, ότι θα είναι «καλοτάξιδες», με ανέμους που δεν θα ξεπεράσουν τα 4 με 5 μποφόρ.

Ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα: Οι πρώτες εκτιμήσεις

Για τη Μεγάλη Εβδομάδα, η γενική εικόνα είναι θετική, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της.

«Τα τρέχοντα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη θα είναι πολύ καλός ο καιρός, ανοιξιάτικος και στη στεριά και στη θάλασσα, με καλές θερμοκρασίες, βοριάδες και αρκετή ηλιοφάνεια», αναφέρει ο μετεωρολόγος.

Ωστόσο, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για αλλαγή του καιρού προς το τέλος της εβδομάδας: «Από τη Μεγάλη Παρασκευή και μετά, ένα προγνωστικό μοντέλο σήμερα μας έδωσε σήμα για κάποιες βροχές. Πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα. Πάντως η μεγάλη εικόνα είναι ότι δεν θα είναι κάτι το ακραίο. Θα δούμε».

Η τελική εικόνα για το Πάσχα αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες.