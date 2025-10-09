Καιρός - Μαρουσάκης: «Την επόμενη εβδομάδα έρχεται νέο βαρομετρικό χαμηλό»

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του στη χώρα, από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Μετά τις διαδοχικές κακοκαιρίες που έπληξαν τη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες, στην πρόγνωσή του για τον καιρό ο γνωστός μετεωρολόγος εξηγεί πως τις επόμενες ημέρες, έρχεται ηλιοφάνεια και άνοδος του υδράργυρου.

«Προς το Σάββατο θα δούμε πιο ζεστές θερμοκρασίες αλλά σήμερα δεν θα ξεπεράσουμε τους 20 και στα δυτικά τους 22 βαθμούς Κελσίου » αναφέρει μεταξύ άλλων στην πρόγνωσή του.

«Στην Αττική δεν περιμένουμε κάτι αξιόλογο. Έντονο κρύο το πρωί αλλά αργά το μεσημέρι θα φτάσει στους 23 βαθμούς και θα έχει ηλιοφάνεια όλη την ημέρα. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα η ηλιοφάνεια επίσης θα κυριαρχήσει με λίγα σύννεφα κοντά στο μεσημέρι και τον υδράργυρο να ανεβαίνει μέχρι τους 20 βαθμούς Κελσίου», συμπληρώνει.

Ωστόσο, ο γνωστός προειδοποιεί πως την επόμενη εβδομάδα, η κακοκαιρία επιστρέφει.

«Αναμένουμε πτώση της θερμοκρασίας και σχηματισμό νέου βαρομετρικού χαμηλού που θα δώσει αξιόλογες βροχές από Τετάρτη προς Πέμπτη», καταλήγει ο μετεωρολόγος.