Καιρός-Κολυδάς: «Πιθανή ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου»

Με χαμηλές θερμοκρασίες θα υποδεχτούμε τον Μάιο, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θεόδωρου Κολυδά, για τον καιρό των πρώτων ημερών του μήνα.

Όπως αναφέρει ο ίδιος σε αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει πιθανότητα «ψυχρής μεταφοράς προς την Ελλάδα, με πιο έντονο σήμα για τη βόρεια χώρα».

Συγκεκριμένα, «προκύπτει ότι η Θεσσαλονίκη εμφανίζει μεγαλύτερη πιθανότητα αισθητής πτώσης της θερμοκρασίας, περίπου 70–80%, ενώ στην Αθήνα η τάση είναι πιο οριακή, με πιθανότητα 55–65% και μεγαλύτερη αβεβαιότητα».

✅Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι στις αρχές Μαΐου υπάρχει υπαρκτή πιθανότητα ψυχρής μεταφοράς προς την Ελλάδα, με πιο έντονο σήμα για τη βόρεια χώρα. Από την ανάλυση των ensemble μετεωγραμμάτων… pic.twitter.com/ZaUsHWpG3u — Theodoros Kolydas (@KolydasT) April 25, 2026

Ο κ. Κολυδάς καταλήγει πως «υπάρχει σαφής τάση πτώσης της θερμοκρασίας μετά την Πρωτομαγιά», ωστόσο επισημαίνει «πως δεν έχει ακόμη κλειδώσει η ένταση, η διάρκεια και το πόσο νότια θα φτάσει η ψυχρή μάζα».