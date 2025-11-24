Ηράκλειο: Νεκρό 2χρονο κορίτσι μετά από έντονη αδιαθεσία

Αιφνίδια έχασε τη ζωή του -το απόγευμα της Κυριακής (23/11)- ένα 2χρονο κορίτσι στο Ηράκλειο Κρήτης, στην περιοχή της Τυλίσου πιο συγκεκριμένα, το οποίο φέρεται να κατέρρευσε όσο βρισκόταν με τη μητέρα του στο οικογενειακό τους αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το κορίτσι στο Ηράκλειο Κρήτης φέρεται να παρουσίασε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία.

Η μητέρα σταμάτησε αμέσως στην άκρη του δρόμου, όμως παρά τις προσπάθειές της, το μικρό κορίτσι κατέληξε στην αγκαλιά της.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

