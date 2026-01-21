Ηράκλειο: Γαμπρός πήγε στην εκκλησία για τον γάμο του με νεκροφόρα

«Για τους συμβολισμούς, σημαίνει ότι τελείωσε ο βίος του εργένη» είπε ο γαμπρός στο Ηράκλειο Κρήτης

Ένα ιδιαίτερο, κατά τ' άλλα όχημα, επίλεξε ένας γαμπρός από την Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, για να πάει στην εκκλησία και να παντρευτεί τη σύντροφό του.

Ο Δημήτρης Μπικάκης, νεόνυμφος από το Ηράκλειο Κρήτης, πήγε στην εκκλησία με νεκροφόρα, την οποία και στόλισε με τους φίλους του προτού παντρευτεί.

Ο κ. Μπικάκης μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινό» για το πώς σκέφτηκε την ιδέα, αποκαλύπτοντας παράλληλα τις αντιδράσεις των συγγενών από την πλευρά της συντρόφου του.

«Δεν καθυστέρησε η νύφη, και καθόλου μάλιστα. Η σύζυγός μου δεν το ήξερε ότι θα πάω στην εκκλησία με τη νεκροφόρα, μόνο δύο με τρεις φίλους μου το ήξεραν. Όσο για το πώς μου ήρθε η ιδέα, πριν πέντε με έξι μήνες κάναμε μία παρέα και λέγαμε τι θα κάνουμε στον γάμο. Κι εγώ τότε είπα για πλάκα ότι θα πάω με νεκροφόρα και γέλασαν, αλλά δεν το πίστεψαν κιόλας» αφηγήθηκε αρχικά.

«Ζήτησα από έναν φίλο μου να μού κάνει τη χάρη, αλλά στην αρχή δίστασε. Μού είπε "ρε, συ", τού απάντησα πως δεν πειράζει. Το κάναμε και πέτυχε» περιέγραψε ο γαμπρός.

«Για τους συμβολισμούς, σημαίνει ότι τελείωσε ο βίος του εργένη, μπήκε ταφόπλακα στην ουσία, τέλος. Στην αρχή, εμείς μέχρι να φύγουμε από το χωριό και να πάμε στην εκκλησία, παίζαμε κόρνες και τα σχετικά, αλλά αυτοί ειδοποιούσαν εν τω μεταξύ ο ένας τον άλλον και τραβούσαν βίντεο» συμπλήρωσε για να καταλήξει:

«Τώρα, το άλλο σόι έκανε τον σταυρό του».