Ηράκλειο: Ανοίγει το αεροδρόμιο – Αποχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι

«Αποχωρούμε ειρηνικά, ζητάμε καταννόηση γι' αυτά που έγιναν»

Φωτογραφία από τη συγκέντρωση αγροτών έξω από το αεροδρόμιο Ηρακλείου / Eurokinissi
Ανοίγει το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» που παρέμεινε κλειστό όλο το βράδυ εν μέσω των κινητοποιήσεων από αγρότες και κτηνοτρόφους της Κρήτης.

Οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις αποφάσισαν μετά από σχεδόν μία ολόκληρη ημέρα παραμονής στον αερολιμένα να αποχωρήσουν.

Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη κ. Ιάκωβο Ουρανό, οι διαπραγματεύσεις κατέληξαν αισίως με τους αγροκτηνοτρόφους διαδηλωτές να αποχωρούν από το αεροδρόμιο και το αεροδρόμιο να προχωρά στην ομαλοποίηση του προγράμματος των πτήσεων από και προς το «Νίκος Καζαντζάκης».

Ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής και του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς, είπε σύμφωνα με το cretalive.gr: «Αποχωρούμε ειρηνικά. Δεν θέλουμε να έλθουμε αντιμέτωποι με τους συμπολίτες μας, ζητάμε καταννόηση γι' αυτά που έγιναν».

 
