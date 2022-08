Η Ρένα Δούρου κατέθεσε αγωγή 200.000 κατά του «Μακελειού»

Αγωγή αποζημίωσης 200.000 ευρώ κατέθεσε η Ρένα Δούρου σε βάρος της εφημερίδας «Μακελειό» για 18 «συκοφαντικά και χυδαία δημοσιεύματα» εναντίον της.

Δημοσιεύοντας την απόφασή της στο Facebook, η κα Δούρου αναφέρθηκε στις μηνύσεις που κατέθεσαν οι κ.κ. Πατέλης και Γιατρομανωλάκης κατά του μέσου «για κτηνωδώς ομοφοβικά δημοσιεύματα».

«Είχα την ατυχία να στοχοποιηθώ από αυτή τη φυλλάδα, αλλά και να στραφώ δικαστικά εναντίον της από το 2018, "before it was cool" (....) Το 2020 κερδίσαμε ασφαλιστικά μέτρα κατά της ιδιοκτησίας της φυλλάδας και σε αυτόν τον αγώνα ήταν μαζί μου ο Κώστας Μπακογιάννης, ο Νάσος Ηλιόπουλος και ο Γιάννης Δραγασάκης, που κατέθεσαν ως μάρτυρες για σειρά από σεξιστικά, συκοφαντικά και εμετικά δημοσιεύματα. Το δικαστήριο καταδίκασε τον αντίδικο να παύσει να προσβάλλει την προσωπικότητα μου και του επέβαλε τα δικαστικά έξοδα, που τα πλήρωσε τελικά διπλά, ύστερα από κατάσχεση που κινήθηκε εναντίον του» αναφέρει, ειδικότερα.

Η κα Δούρου καταγγέλλει την εφημερίδα ως τη «ντροπή της Ελλάδας» και επισημαίνει πως πρέπει να κλείσει: «Σήμερα περάσαμε στο επόμενο στάδιο, με αγωγή αποζημίωσης ύψους 200.000 ευρώ για 18 συκοφαντικά και χυδαία δημοσιεύματα εναντίον μου. Το “Μακελειό” είναι η ντροπή της Ελλάδας και πρέπει να κλείσει, γιατί η συστηματική του χυδαιότητα δεν πλήττει ένα πρόσωπο αλλά την ίδια τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και αυτό επιβάλλει στην κυβέρνηση ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών. Της επιβάλλει να μην αρκεστεί σε μηνύσεις, καθώς θα μπορούσε να αναλάβει και θεσμικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, όπως η επιβολή υψηλών προστίμων από τα αρμόδια υπουργεία σύμφωνα με τον αντιρατσιστικό νόμο, όταν κι εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις», σημειώνει μεταξύ άλλων η κα Δούρου.

Ένα από τα επίμαχα εξώφυλλα, όπως το αναδημοσιεύει η κα Δούρου στα social media.