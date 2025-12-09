Η ΕΛΑΣ διαψεύδει τη χρήση πλαστικών σφαιρών εναντίον αγροτών - Ταυτοποιήθηκαν 200 άτομα για τα επεισόδια στην Κρήτη

Σε επίσημη ανακοίνωση προχώρησε η ΕΛΑΣ, σχετικά με τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Κρήτη.

Η ΕΛΑΣ στην ανακοίνωσή της, διέψευσε τα δημοσιεύματα που ισχυρίζονταν ότι οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν πλαστικές σφαίρες στα αγροτικά μπλόκα σε Ηράκλειο και Χανιά, μία είδηση που τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στην ανακοίνωση, «οι μονάδες που επιχειρούσαν στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων δε διαθέτουν ούτε φέρουν τέτοιο εξοπλισμό», ενώ παράλληλα χαρακτήρισαν «απολύτως ψευδή» τα εν λόγω δημοσιεύματα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα επεισόδια κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Κρήτη

«Αναφορικά με δημοσιεύματα που διακινούνται και κάνουν λόγο για χρήση «πλαστικών σφαιρών» από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Κρήτη, διευκρινίζεται ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως ψευδής.

Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στα καθήκοντα των οποίων ανάγεται η διαχείριση πλήθους, δεν χρησιμοποιούν πλαστικές σφαίρες. Οι μονάδες που επιχειρούσαν στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων δεν διαθέτουν ούτε φέρουν τέτοιο εξοπλισμό.

Οι αστυνομικοί ενήργησαν αποκλειστικά στο πλαίσιο των νόμιμων καθηκόντων τους, χρησιμοποιώντας ήπια και απολύτως θεσμοθετημένα μέσα διαχείρισης πλήθους, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την προστασία τόσο διερχόμενων πολιτών όσο και των ίδιων των διαδηλωτών.

Η διακίνηση ανυπόστατων πληροφοριών δεν συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο και διαστρεβλώνει την πραγματική εικόνα των γεγονότων», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ταυτοποιήθηκαν 200 άτομα για τα επεισόδια στην Κρήτη

Οι Αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση τουλάχιστον 200 ατόμων, για τα άγρια επεισόδια που σημειώθηκαν σε Ηράκλειο και Χανιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε βάρος τουλάχιστον 20 αγροτών που συμμετείχαν σε αυτά, σχηματίστηκε δικογραφία με βαρύτατες κατηγορίες όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία-οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης και παρακώλυση συγκοινωνιών.

Η ταυτοποίησή τους έγινε με τη βοήθεια drones και φορητών καμερών, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ, 25 εκ των ταυτοποιημένων έχουν «βεβαρημένο παρελθόν» για κλοπές, ναρκωτικά, όπλα και εκβιάσεις.

Μάλιστα, ένας εκ των κτηνοτρόφων αποφυλακίστηκε πριν από έξι μήνες καθώς είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία.

Με πληροφορίες από cretapost και ΕΡΤ