Αγρότες: Παραμένουν στο αεροδρόμιο Χανίων - Άνοιξαν οι παράδρομοι στο Μπράλο

Απέσυραν τα τρακτέρ και απελευθέρωσαν τους παράδρομους που είχαν αποκλείσει πριν από μία ώρα οι αγρότες στην περιοχή του Μπράλου, με την κυκλοφορία πλέον να διεξάγεται μέσω του βοηθητικού οδικού δικτύου.

Τα τρακτέρ παραμένουν στο σημείο, κρατώντας κλειστό το εθνικό δίκτυο.

Παράλληλα, στην απόφαση να παραμείνουν εντός του αεροδρομίου Χανίων κατέληξαν οι συγκεντρωμένοι αγρότες μετά την συνέλευση που είχαν το απόγευμα της Τρίτης.

Συνεχίζονται οι ουρές στο Μπράλο μετά την απελευθέρωση των παραδρόμων από τους αγρότες

Ουρές πολλών χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στους εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους που συγκλίνουν στον κόμβο του Μπράλου, στο 203ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Η Τροχαία είχε ακινητοποιήσει τα οχήματα σε διάφορα σημεία, είτε στον άξονα Λαμίας-Αθηνών πριν και μετά το σημείο του αποκλεισμού, είτε στον Ε65, είτε στον δρόμο Λαμίας-'Αμφισσας προς Ρίο-Αντίρριο ή στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας-Αθηνών.

Σύμφωνα με αξιωματικούς της Τροχαίας, «θα χρειαστεί περισσότερο από μία ώρα για να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία».

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες έχουν παραγγείλει καθημερινό αποκλεισμό όλων των διαβάσεων στην περιοχή του Μπράλου έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα.

Συνεχίζουν την διαμαρτυρία στα Χανιά

Οι κτηνοτρόφοι που από χτες πραγματοποιούν διαμαρτυρία εντός του αεροδρομίου «Δασκαλογιάννης, αποφάσισαν συγκεκριμένα, τη συνέχιση της κινητοποίησής τους εντός του αεροδρομίου, όπου και θα διανυκτερεύσουν για δεύτερη βραδιά», σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι κτηνοτρόφοι θα παραμείνουν στο χώρο του αεροδρομίου μέχρι αύριο Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι.

Νωρίτερα, στο αεροδρόμιο σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετέβη ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, ο οποίος συνομίλησε με τους συγκεντρωμένους και συνέστησε ηρεμία και σύμπνοια για να διαβιβαστούν τα αιτήματα τους στους αρμόδιους της κυβέρνησης και να κλειστεί το ραντεβού.

Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης εξέφρασε τη στήριξή του στον δίκαιο αγώνα όπως τον χαρακτήρισε, ενώ εξήγησε ότι η συνάντηση εκπροσώπων των κρητικών παραγωγών θα προγραμματιστεί με την κυβέρνηση, αφού προηγηθεί η κατάρτιση ενός ενιαίου καταλόγου συγκεκριμένων αιτημάτων από τους συλλόγους της Κρήτης.

Εντός της ημέρας αναμένεται ο κατάλογος με τα αιτήματα να ολοκληρωθεί κι έπειτα να αποσταλεί μέσω του Περιφερειάρχη Κρήτης, προς τα κυβερνητικά κλιμάκια.

Στο μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» επέστρεψαν οι αγρότες

Το δρόμο της επιστροφής στο μπλόκο τους στα «πράσινα φανάρια», πήραν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι λίγα λεπτά πριν τις τέσσερις το μεσημέρι, απελευθερώνοντας έτσι την έξοδο για το αεροδρόμιο «Μακεδονία» από την εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών.

«Θέλαμε να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι αν ήταν επιθυμία μας να κλείσουμε το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και μπορούμε και θα το είχαμε κάνει», επισήμανε μέλος της συντονιστικής επιτροπής στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, προσθέτοντας «οι κινητοποιήσεις του πρωτογενούς τομέα δεν έχουν στόχο την ταλαιπωρία της κοινωνίας, ούτε και να υποστεί πλήγμα η εθνική μας οικονομία». Πρόσθεσε, ότι «πρέπει να κατανοήσουν πλήρως ότι ο πρωτογενής τομέα είναι στο χείλος του γκρεμού και αυτό διατρανώνουμε με τις κινητοποιήσεις μας».

Υπενθυμίζεται ότι λίγα λεπτά πριν τις 14:30 αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» έφτασαν με περίπου 30 τρακτέρ και άλλα αγροτικά οχήματα στην έξοδο του αεροδρομίου επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών και την απέκλεισαν συμβολικά περίπου μέχρι τις 16:00. Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας.