Χωρίς ταξί θα μείνει η Αττική για 48 ώρες

Χωρίς ταξί θα μείνει η Αττική αύριο Τετάρτη 5 και Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) προχωρά σε 48ωρη απεργία, αντιδρώντας – όπως αναφέρει – «στην πολιτική που οδηγεί στον αφανισμό του επαγγέλματος».

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, κανένα ταξί δεν θα κυκλοφορεί στους δρόμους της Αττικής, ενώ την Τετάρτη στις 10:00 το πρωί οι αυτοκινητιστές θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση και λεωφόρου Αθηνών.

Οι επαγγελματίες οδηγοί ζητούν:

Ελεύθερη διέλευση στις λεωφορειολωρίδες,

Αλλαγές στην πολιτική για την ηλεκτροκίνηση,

Και παράταση της υποχρέωσης ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών ταξί μέχρι το 2035 (αντί για το 2030 που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία).

Σε ανακοίνωσή του, το ΣΑΤΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «βάζει ταφόπλακα στο επάγγελμα του ταξί» και «παραδίδει τη δημόσια επιβατική μεταφορά στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα και στις πολυεθνικές εφαρμογές». Όπως αναφέρει, «ο στόχος είναι η μεταφορά του μεταφορικού έργου στα ιδιωτικά οχήματα μέσω των πλατφορμών», προειδοποιώντας ότι οι αυτοκινητιστές «δεν θα αφήσουν κανέναν να διαλύσει το επάγγελμά τους».

Η απεργία αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών, ιδίως στο κέντρο της Αθήνας και στα αεροδρόμια, ενώ οι οδηγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση από το υπουργείο Μεταφορών.