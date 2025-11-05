ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Αναστέλλεται η απεργία των ταξί – Κανονικά τα δρομολόγια από τις 6 το πρωί της Πέμπτης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απεργία αναστέλλεται καθώς ο κ. Κυρανάκης έδειξε διάθεση για συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες και τους οδηγούς ταξί.

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αναστέλλεται η απεργία των ταξί – Κανονικά τα δρομολόγια από τις 6 το πρωί της Πέμπτης Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
0

Κανονικά θα κυκλοφορούν αύριο, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, τα ταξί σε όλη τη χώρα, καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) ανακοίνωσε την αναστολή της 24ωρης απεργίας που είχε εξαγγελθεί.

Οι οδηγοί ζητούν:

  • Ελεύθερη διέλευση στις λεωφορειολωρίδες,
  • Αλλαγές στην πολιτική ηλεκτροκίνησης,
  • Παράταση της υποχρέωσης ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών ταξί έως το 2035, αντί για το 2030 που προβλέπει σήμερα η νομοθεσία.

Σε ανακοίνωσή του, το ΣΑΤΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «βάζει ταφόπλακα στο επάγγελμα του ταξί» και «παραδίδει τη δημόσια επιβατική μεταφορά στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα και στις πολυεθνικές εφαρμογές». Όπως υποστηρίζει, «ο στόχος είναι η μεταφορά του μεταφορικού έργου στα ιδιωτικά οχήματα μέσω των πλατφορμών», προειδοποιώντας πως οι αυτοκινητιστές «δεν θα αφήσουν κανέναν να διαλύσει το επάγγελμά τους».

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο αύριο στην Αθήνα - Ποια τα αιτήματα των ομοσπονδιών;

Ελλάδα / Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο αύριο στην Αθήνα - Ποια τα αιτήματα των ομοσπονδιών;

«Βγαίνουμε στους δρόμους γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σύγχρονο μάθημα μέσα σε τάξεις με δεκάδες κενά και ελλείψεις», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης
LIFO NEWSROOM
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ ΔΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Ελλάδα / Δολοφονία Λυγγερίδη: Ξεκινά σήμερα η δίκη σε ειδική αίθουσα στις φυλακές Κορυδαλλού - 250 μάρτυρες

Η δίκη αναμένεται να είναι μεγάλης διάρκειας - Ο Γιώργος Λυγγερίδης τραυματίστηκε θανάσιμα στα επεισόδια της 7ης Δεκεμβρίου 2023, έξω από το κλειστό γήπεδο Ρέντη
LIFO NEWSROOM
 
 