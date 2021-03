Ο Χιου Γκραντ εξαπέλυσε νέα επίθεση προς τη βρετανική κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας, την οποία κατηγορεί για εκμετάλλευση.

Ο 60χρονος ηθοποιός αναδημοσίευσε στο Twitter μια ανάρτηση που κάνει λόγο για συμβάσεις, οι οποίες ανατέθηκαν σε εταιρείες και ιδιώτες με συνδέσμους με το Συντηρητικό κόμμα του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Πάντα συγκινητικό να βλέπω αυτή η κυβέρνηση να εκμεταλλεύεται μια πανδημία για να πλουτίσει τους φίλους και τους χορηγούς της», σχολίασε στο μήνυμά του.

Πολλοί χρήστες στο Twitter επικρότησαν τη δριμεία κριτική του Χιου Γκραντ για την κυβέρνηση και την πολιτική διαφθορά, ενώ να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βρετανός ηθοποιός με σχόλιά του στο Twitter κατηγορεί την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, για διαφθορά.

You will not fuck with my children’s future. You will not destroy the freedoms my grandfather fought two world wars to defend. Fuck off you over-promoted rubber bath toy. Britain is revolted by you and you little gang of masturbatory prefects. https://t.co/Oc0xwLI6dI