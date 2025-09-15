ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Χίος: Σύλληψη δύο Τούρκων για λαθρεμπόριο - Κατασχέθηκαν 12.500 κινητά αξίας 695.000 ευρώ

Τα κατασχεθέντα βρέθηκαν σε ιστιοφόρο και όχημα τύπου van

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Χίος: Σύλληψη δύο Τούρκων για λαθρεμπόριο - Κατασχέθηκαν 12.500 κινητά αξίας 695.000 ευρώ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
0

Στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου στη Χίο, αξιοποιώντας πληροφορίες της ΕΥΠ, προχώρησαν στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, 62 και 72 ετών, υπηκόων Τουρκίας, για παραβίαση του Ν. 5222/25 περί λαθρεμπορίου.

Κατά τον έλεγχο σε ιστιοφόρο με τουρκική σημαία, την Πέμπτη (11/9) λίγο πριν τον απόπλου από το λιμάνι της Χίου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4.000 κινητά τηλέφωνα χωρίς τα νόμιμα παραστατικά.

Επιπλέον, σε όχημα τύπου van που χρησιμοποιούσε ο 62χρονος, εντοπίστηκαν ακόμη 8.500 κινητά τηλέφωνα, καθώς και δύο φορτωτικές χωρίς αριθμό, στοιχεία μεταφορικού μέσου ή ΑΦΜ αποστολέα/παραλήπτη.

Συνολικά κατασχέθηκαν 12.500 κινητά τηλέφωνα χωρίς αποδείξεις αγοράς ή άδεια εξαγωγής, με εκτιμώμενη εμπορική αξία περίπου 695.000 ευρώ. Οι συσκευές ήταν χωρίς συσκευασίες ή παρελκόμενα.

Επίσης κατασχέθηκαν δύο κινητά, ένα τάμπλετ, το ιστιοφόρο, το van, καθώς και χρηματικά ποσά 1.855 ευρώ και 2.370 τουρκικών λιρών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, ενώ η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων σε συνεργασία με τις τοπικές λιμενικές αρχές εξετάζει τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων στο κύκλωμα.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χίος: Έρευνες για 32χρονο κρατούμενο που έπεσε από πλοίο

Ελλάδα / Χίος: Έρευνες για 32χρονο κρατούμενο που έπεσε από πλοίο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ ο κρατούμενος, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση διακίνησης μεταναστών, κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στη Μυτιλήνη εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κρήτη: Πάνω από 1.100 μετανάστες στην Αγυιά Χανίων - Ανησυχίες για τις συνθήκες διαβίωσης

Ελλάδα / Κρήτη: Πάνω από 1.100 μετανάστες στην Αγυιά Χανίων - Ανησυχίες για τις συνθήκες διαβίωσης

Έκτακτη κρίση στην Αγυιά Χανίων με 1.139 μετανάστες να φιλοξενούνται σε ακατάλληλες συνθήκες - Χωρίς επαρκή υποδομή και μεταφορά, η κατάσταση κινδυνεύει να εξελιχθεί σε υγειονομική «βόμβα», προειδοποιεί η αντιδήμαρχος Ελένη Ζερβουδάκη
LIFO NEWSROOM
Αφιέρωμα Assocıated Press στην Τήνο: Ένα ελληνικό νησί έχει 1.000 ιδιωτικά παρεκκλήσια

Ελλάδα / Αφιέρωμα Assocıated Press στην Τήνο: Ένα ελληνικό νησί έχει 1.000 ιδιωτικά παρεκκλήσια

Η Τήνος φιλοξενεί πάνω από 1.000 οικογενειακά παρεκκλήσια που περνούν από γενιά σε γενιά - Μια ζωντανή παράδοση πίστης, πολιτισμού και κοινοτικής συνοχής που συνεχίζει να εμπνέει, παρά τη σύγχρονη απομάκρυνση από τη θρησκεία
LIFO NEWSROOM
 
 