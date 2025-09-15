Χίος: Σύλληψη δύο Τούρκων για λαθρεμπόριο - Κατασχέθηκαν 12.500 κινητά αξίας 695.000 ευρώ

Στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου στη Χίο, αξιοποιώντας πληροφορίες της ΕΥΠ, προχώρησαν στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, 62 και 72 ετών, υπηκόων Τουρκίας, για παραβίαση του Ν. 5222/25 περί λαθρεμπορίου.

Κατά τον έλεγχο σε ιστιοφόρο με τουρκική σημαία, την Πέμπτη (11/9) λίγο πριν τον απόπλου από το λιμάνι της Χίου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4.000 κινητά τηλέφωνα χωρίς τα νόμιμα παραστατικά.

Επιπλέον, σε όχημα τύπου van που χρησιμοποιούσε ο 62χρονος, εντοπίστηκαν ακόμη 8.500 κινητά τηλέφωνα, καθώς και δύο φορτωτικές χωρίς αριθμό, στοιχεία μεταφορικού μέσου ή ΑΦΜ αποστολέα/παραλήπτη.

Συνολικά κατασχέθηκαν 12.500 κινητά τηλέφωνα χωρίς αποδείξεις αγοράς ή άδεια εξαγωγής, με εκτιμώμενη εμπορική αξία περίπου 695.000 ευρώ. Οι συσκευές ήταν χωρίς συσκευασίες ή παρελκόμενα.

Επίσης κατασχέθηκαν δύο κινητά, ένα τάμπλετ, το ιστιοφόρο, το van, καθώς και χρηματικά ποσά 1.855 ευρώ και 2.370 τουρκικών λιρών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, ενώ η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων σε συνεργασία με τις τοπικές λιμενικές αρχές εξετάζει τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων στο κύκλωμα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Χίος: Άφαντος ο δραπέτης που πήδηξε με τις χειροπέδες στη θάλασσα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Χίος: Η στιγμή που κρατούμενος πέφτει στη θάλασσα για να δραπετεύσει