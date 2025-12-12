Συνελήφθη αγρότισσα στη Λαμία: Προέτρεπε σε επιθέσεις κατά προσώπων

Αγρότισσα από τη Λαμία συνελήφθη για αναρτήσεις της στα social media.

Η 53χρονη φέρεται να καλούσε, μέσω βίντεο που δημοσίευε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε επιθέσεις εις βάρος στελεχών της κυβέρνησης, δικαστών, αστυνομικών και δημοσιογράφων.

Καθοριστικό ρόλο στη σύλληψή της από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνέβαλε το οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο η 53χρονη αγρότισσα από τη Λαμία εμφανίζεται να παρακινεί σε χρήση βίας, κάνοντας μάλιστα λόγο για «νέο Κιλελέρ», όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει κατηγορίες για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και βιαιοπραγιών ή διχόνοια.

Σήμερα, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.

