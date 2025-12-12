Αθήνα: 20χρονος συνελήφθη σε σταθμό ΚΤΕΛ με καλάσνικοφ

Ένας 20χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης σε περιοχή της Αθήνας, καθώς εντοπίστηκε να μεταφέρει πολεμικό τυφέκιο τύπου καλάσνικοφ, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε σταθμό υπεραστικών λεωφορείων, αμέσως μετά την αποβίβασή του από λεωφορείο.

Κατά τον έλεγχο αποσκευής που είχε μαζί του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν το πολεμικό τυφέκιο, καθώς και μία γεμιστήρα με 12 φυσίγγια. Το όπλο και τα πυρομαχικά πρόκειται να αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τη διερεύνηση της προέλευσης του όπλου και των συνθηκών της υπόθεσης.

