Χίος: Η στιγμή που κρατούμενος πέφτει στη θάλασσα για να δραπετεύσει

Ένας κρατούμενος που συνελήφθη για υπόθεση διακίνησης μεταναστών, κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στη Μυτιλήνη, εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα.

Το απόγευμα της Κυριακής 31 Αυγούστου, ο ΑΝΤ1 παρουσίασε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο κρατούμενος πέφτει στη θάλασσα.

Όπως δείχνουν τα πλάνα, μέλη του πληρώματος προσπαθούν να στρέψουν τον προβολέα στο σημείο, όπου βρίσκεται ο κρατούμενος. Πληροφορίες που επικαλείται ο σταθμός, ο κρατούμενος κοιμόταν στο πάτωμα με χειροπέδες και σε κάποια στιγμή, κατάφερε να σηκωθεί. Την ώρα που ένας επιβάτης άνοιξε μια πόρτα του πλοίου, εκείνος πήδηξε στη θάλασσα.

Είχε συλληφθεί για διακίνηση μεταναστών και είχε προφυλακιστεί στον Κορυδαλλό. Η έρευνα του Λιμενικού για τον εντοπισμό του βρίσκεται σε εξέλιξη. Με εντολή εισαγγελέα, συνελήφθησαν οι αστυνομικοί που τον συνόδευσαν.

Χίος: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 31 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, ένας εκ των μεταγόμενων κρατουμένων, εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Άμεσα, οι αστυνομικοί - συνοδοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κινητοποίησε σκάφη για τον εντοπισμό και τη διάσωση του κρατουμένου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, το οποίο διενεργεί και το προανακριτικό έργο, ενώ επιπλέον για την υπόθεση κινήθηκε η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής».