Χίος: 19χρονη δέχθηκε επίθεση με πέτρα στο κεφάλι από τον σύντροφό της

Επίθεση με πέτρα στο κεφάλι δέχθηκε 19χρονη στη Χίο από τον σύντροφό της, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές.

Η νεαρή υπέστη θλαστικό τραύμα στο κεφάλι, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, δέχθηκε τρία χτυπήματα με πέτρα.

Το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Χίος: Αναζητούν τον δράστη

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Μυρσινιδίου, στον Βροντάδο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το επεισόδιο έγινε αντιληπτό από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία.

Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.