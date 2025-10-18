Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα

Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα λόγω βλάβης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου, όταν η αμαξοστοιχία που μετέφερε 144 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε έξω από τον σταθμό Λιτοχώρου, λόγω τεχνικού προβλήματος σε μία από τις μηχανές έλξης, σύμφωνα τη Hellenic Train.

Ωστόσο, η αποκατάσταση της δεν ήταν δυνατή και αποφασίστηκε η αποσύνδεση της μηχανής που παρουσίασε τη βλάβη στον σταθμό του Λιτοχώρου.

Η αμαξοστοιχία συνέχισε την πορεία της έως τη Λάρισα με τη δεύτερη μηχανή, εκεί αντικαταστάθηκε και συνέχισαν προς τον τελικό τους προορισμό.

Τέλος, η Hellenic Train ενημέρωσε ότι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας μπορούν να αποζημιωθούν με το 50% της αξίας του εισιτηρίου, σε περίπτωση καθυστέρησης 120 λεπτών και άνω.