Χαλκίδα: Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων με τραυματία - Συνελήφθη γονέας

Επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης (13/1) στη Χαλκίδα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να διακομιστεί στο νοσοκομείο -με τραύματα στη γνάθο- ένα παιδί.

Το περιστατικό σημειώθηκε, όταν μία ομάδα ανηλίκων στη Χαλκίδα εντόπισε και επιτέθηκε, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, σε συνομήλικό τους, τον οποίο και τραυμάτισαν στην περιοχή της γνάθου.

Ο ανήλικος, αρχικά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη για λόγους υγειονομικής περίθαλψης, η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Το παιδί φέρει τραύματα στη γνάθο, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ανηλίκου και του γονέα του για παραμέληση εποπτείας, την ώρα που αναζητούνται και οι υπόλοιποι δράστες.

