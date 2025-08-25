Γυναικοκτονία στον Βόλο: Απολογείται αύριο ο δράστης - Έρευνα για την επιμέλεια των παιδιών

Αύριο, Τρίτη (26/8) απολογείται στον ανακριτή ο 40χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, με θύμα τη 36χρονη σύζυγό του και μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους.

Ο 40χρονος βρέθηκε εχθές στην Εισαγγελία του Βόλου, όπου του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδιοικογενειακής βίας.

Παράλληλα, διεξάγεται κοινωνική έρευνα για τα τρία ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, τα οποία τις τελευταίες ημέρες φιλοξενούνται από συγγενικά πρόσωπα. Την ίδια ώρα η Εισαγγελία Βόλου διέταξε έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο δράστης έλαβε εξιτήριο από τη ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου πέρυσι τον Ιούνιου, στην οποία είχε εισαχθεί κατόπιν απόπειρας αυτοκτονίας.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Θόλωσα δεν ήθελα να το κάνω»

Εχθές, ο 40χρονος ενώ βρισκόταν στα κρατητήρια Βόλου, βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τη 18χρονη κόρη του, η οποία ήταν μάρτυρας της δολοφονίας της μητέρας της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο καθ' ομολογίαν δράστης της φέρεται να της είπε: «Θόλωσα δεν ήθελα να το κάνω».

Η αδελφή του θύματος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, περιγράφει πως ο φόβος για τη ζωή των παιδιών τους, εμπόδιζε την 36χρονη να καταγγείλει τον σύζυγό της στις Αρχές.

«Την άφηνε επίτηδες έγκυο. Την βίαζε δηλαδή για να μην τον χωρίσει. Πήγαινε και έκανε έκτρωση συχνά», ανέφερε αρχικά η αδελφή της. «Την απειλούσε ότι αν τον χωρίσει θα της κάνει χειρότερα, ακόμα και στα παιδιά του. Τα χτυπούσε. Η αδελφή μου ερωτεύτηκε αυτό το κάθαρμα από μικρή ηλικία. Αυτός όταν έκανε τα παιδιά άλλαξε, έγινε κακοποιητικός και την χτυπούσε», συνέχισε.

«Έλεγε στα παιδιά 'εσείς μην ανακατεύεστε, κλείστε το στόμα σας' και την χτυπούσε μπροστά τους», κατέληξε.