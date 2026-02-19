Έκρηξη χειροβομβίδας στον Κορυδαλλό: «Ήταν σαν να κουνήθηκε το σπίτι» λέει αυτόπτης μάρτυρας

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα μετά από έκρηξη στον Κορυδαλλό όταν άγνωστοι δράστες πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου στη συμβολή των οδών Πελοποννήσου και Δελφών.

Από την έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:30 προκλήθηκαν ζημιές σε έξι σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα καθώς και στον 1ο όροφο οικίας.

Οι δράστες μετά την πράξη τους τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται, αναφέρει η ΕΡΤ.

Έκρηξη χειροβομβίδας στον Κορυδαλλό: Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, το οποίο εντόπισε υπολείμματα της χειροβομβίδας, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας.

«Τρεις παρά είκοσι, ένας δυνατός κρότος. Δυνατός, πάρα πολύ... Πετάχτηκα από τον ύπνο μου, σαν να κουνήθηκε το σπίτι. Βγήκα έξω, άκουσα φωνές, έλεγαν άσχημα λόγια. Και άρχισαν οι συναγερμοί των αυτοκινήτων και χτυπούσαν. Μετά από λίγο, σταμάτησαν και μπήκα μέσα. Φοβήθηκα» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στο ΟΡΕΝ.