Γρίπη: Άρχισε η αποσωλήνωση της 6χρονης - Στην εντατική με RSV βρέφος 3 μηνών

Σε κρίσιμη κατάσταση, στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία», παραμένει το 6χρονο κορίτσι η οποία νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα, μετά από επιπλοκή που της προκάλεσε η νόσηση με γρίπη.

Οι γιατροί του νοσοκομείου Παίδων, όπως έκανε γνωστό το Star, θα αρχίσουν τη διαδικασία αποσωλήνωσή της, προκειμένου να διαπιστώσουν πώς ανταποκρίνεται ο οργανισμός της.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην εντατική του Παίδων νοσηλεύεται ακόμη ένα παιδί, βρέφος τριών μηνών πιο συγκεκριμένα, με αναπνευστικά προβλήματα (RSV), γεγονός που δυσχέρανε την αναπνοή του.

Η οικογένεια της 6χρονης ανέφερε πως το παιδί πήγε στο σχολείο την προηγούμενη Δευτέρα, επέστρεψε το μεσημέρι και αισθάνθηκε αδιαθεσία. Η ανήλικη υποβλήθηκε σε τεστ για τη γρίπη, στο οποίο βγήκε αρνητική, πάρα ταύτα ο πυρετός επέμενε.

Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, με αποτέλεσμα τη διακομιδή της στο Παίδων «Αγία Σοφία» και τη νοσηλεία της στη ΜΕΘ.

Όσον αφορά στο 3χρονο παιδί από την Κόρινθο, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, βελτιώθηκε και μταφέρθηκε σε απλή κλίνη του νοσοκομειου.