Γρεβενά: Σε ύφεση η φωτιά - Προσαγωγή 50χρονου

Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά στα Γρεβενά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή Άγιος Κοσμάς.

Οι φλόγες πήραν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα να σταλθεί μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Άνω Εκκλησίας, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της φωτιάς 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτιά στα Γρεβενά: Μία προσαγωγή

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι αρχές προσήγαγαν έναν 50χρονο με την κατηγορία του εμπρησμού από αμέλεια.

Ο άνδρας φέρεται πως έσερνε με το αυτοκίνητό του, ένα παλιό όχημα, με συνέπεια να προκληθούν σπινθήρες από τις ζάντες και έτσι να πιάσουν φωτιά τα ξέρα χόρτα στην άκρη του δρόμου.