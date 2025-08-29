ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στα Γρεβενά: Μήνυμα του 112

Στο σημείο της φωτιάς επιχειρούν 5 εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής

LifO Newsroom
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Φωτιά έχει ξεσπάσει στα Γρεβενά και συγκεκριμένα στην περιοχή Άγιος Κοσμάς σε αγροτοδασική έκταση.

Την ίδια στιγμή, μήνυμα του 112 ζητά από τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

Στο σημείο επιχειρούν επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

