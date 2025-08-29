Φωτιά τώρα στα Γρεβενά: Μήνυμα του 112

Φωτιά έχει ξεσπάσει στα Γρεβενά και συγκεκριμένα στην περιοχή Άγιος Κοσμάς σε αγροτοδασική έκταση.

Την ίδια στιγμή, μήνυμα του 112 ζητά από τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Άνω_Εκκλησία της Περιφερειακής Ενότητας #Γρεβενών



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



Στο σημείο επιχειρούν επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

