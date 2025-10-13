Γιώργος Λεβεντίδης: Ο 16χρονος μαθητής που έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του Μπαθ πριν τελειώσει το σχολείο

Ο Γιώργος Λεβεντίδης είναι 16χρονος μαθητής στον Πειραιά και έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του Μπαθ πριν τελειώσει το σχολείο.

Ο 16χρονος, ο οποίος είναι μαθητής του Ζαννείου Προτύπου Λυκείου Πειραιά και απόφοιτος του 7ου Γυμνασίου Νίκαιας, έγινε αποδεκτός χωρίς όρους από το πανεπιστήμιο του Μπαθ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πρόκειται για ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στους τομείς Μαθηματικών, Φυσικής και Οικονομικών Επιστημών. Το πανεπιστήμιο του Μπαθ βρίσκεται στην ομώνυμη πόλη της Αγγλίας και είναι από τα πιο καινούργια στη χώρα, καθώς αναγνωρίστηκε επισήμως ως πανεπιστήμιο το 1966.

Η πρόσκληση φοίτησης ήρθε δύο χρόνια πριν τελειώσει το σχολείο, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την ξεχωριστή περίπτωση του μαθητή.

Από την ηλικία των 13 ετών, ο Γιώργος Λεβεντίδης είχε ήδη ξεκινήσει να παρακολουθεί ανεπίσημα μαθήματα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, όπου μάλιστα εξετάστηκε επιτυχώς σε πανεπιστημιακού επιπέδου γνωστικά αντικείμενα.

Κατά την τριετία 13-16 ετών, πέτυχε σε 18 απαιτητικές εξετάσεις εισαγωγής σε διάφορα βρετανικά πανεπιστήμια, κατακτώντας τελικά θέση στο Τμήμα Μαθηματικών και Φυσικής του πανεπιστημίου του Μπαθ.

Η φοίτησή του στο Ηνωμένο Βασίλειο θα ξεκινήσει μόλις ολοκληρώσει τις υποχρεωτικές του σπουδές στην Ελλάδα.