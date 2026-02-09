Υπόθεση Παναγόπουλου: Διευρύνεται σε πολιτικά πρόσωπα και συγγενείς η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα

Διευρύνεται η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σχετικά με την υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων-χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα συγκεκριμένα κονδύλια υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατ. ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.

Ειδικότερα, η Αρχή, επικεφαλής της οποίας είναι ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, συνεχίζει την έρευνά της σε στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων, ενώ θα ερευνηθούν και μικρότερες εταιρείες που φέρονται να είχαν σχέση με όμοια ή παρόμοια προγράμματα.

Υπόθεση Παναγόπουλου: Ποιοι άλλοι ερευνώνται για ξέπλυμα

Όμως, παράλληλα η Αρχή έχει στρέψει τις έρευνές της και σε πρόσωπα τα οποία είχαν διαδραματίσει συγκεκριμένο κομβικό ρόλο στην έγκριση των προγραμμάτων και την εκταμίευση των κονδυλίων.

Εκτός του πρόεδρου της ΓΣΕΕ στην υπόθεση εμπλέκονται έξι ακόμα φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, ενώ ήδη το πόρισμα της Αρχής, διαβιβάστηκε στον Οικονομικό Εισαγγελέα, ο οποίος αναλαμβάνει την έρευνα.

Υπόθεση Παναγόπουλου: Η διαδικασία

Η δικογραφία ανατέθηκε σε επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.

Πρώτο βήμα αναμένεται να είναι η κοινοποίηση της διάταξης δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων των έξι ελεγχόμενων προσώπων. Στη συνέχεια, αναμένεται να «ανοίξουν» λογαριασμοί, συμβάσεις ή αναθέσεις έργων, προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση των σχέσεων των έξι με νομικά πρόσωπα της ΓΣΕΕ, καθώς και με τις αναθέσεις επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τη ΓΣΕΕ προς αυτα τα πρόσωπα και εταιρείες που ήλεγχαν.

Με την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου της έρευνας, αναμένεται να κληθούν οι έξι ελεγχόμενοι και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προκύψει στην πορεία, προκειμένου να δοθούν εξηγήσεις ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.

