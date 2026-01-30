Γαύδος: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το νησί - Χωρίς καράβι εδώ και 13 μέρες λόγω κακοκαιρίας

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Γαύδος, λόγω του παρατεταμένου αποκλεισμού του ακριτικού νησιού εξαιτίας της περιορισμένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Κρήτη.

Ήδη καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, καθώς η Γαύδος παραμένει χωρίς πλοίο εδώ και 13 ημέρες, ενώ η πρόσφατη κακοκαιρία επιδείνωσε την κατάσταση, προκαλώντας τόσο προβλήματα στην ακτοπλοΐα όσο και ζημιές σε υποδομές.

Σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, ο Δήμος Γαύδου κηρύσσεται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 20ής και 21ης Ιανουαρίου 2026. Η απόφαση θα ισχύει έως τις 21 Απριλίου 2026.

Όπως δήλωσε στο Creta24 η δήμαρχος Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη, το τελευταίο δρομολόγιο πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιανουαρίου και έκτοτε κανένα πλοίο δεν έχει προσεγγίσει το νησί.

Μόνο ένα μικρό φουσκωτό κατάφερε πρόσφατα να μεταφέρει περιορισμένες ποσότητες τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, οι οποίες δεν επαρκούν για όλους τους κατοίκους.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι και επιχειρηματίες κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα και βασικά αγαθά. Τον Ιανουάριο πραγματοποιήθηκαν μόλις δύο ακτοπλοϊκά δρομολόγια, ενώ το επόμενο αναμένεται, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου.

Η δήμαρχος Γαύδου απηύθυνε δραματική έκκληση προς την κυβέρνηση, ζητώντας άμεση μέριμνα για την κάλυψη των βασικών αναγκών του νησιού, μόλις κοπάσουν οι άνεμοι. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για μια μόνιμη και σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Κρήτη.

«Κατανοούμε ότι η απόσταση και οι καιρικές συνθήκες αποτελούν σοβαρό παράγοντα, ωστόσο τα μεγάλα διαστήματα αποκλεισμού θέτουν ζήτημα βιωσιμότητας για το νησί. Είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορούμε να λύσουμε μόνοι μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.