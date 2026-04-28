Γαλάτσι: Συμπλοκή μεταξύ οδηγών για θέση πάρκινγκ - Στο νοσοκομείο ένας 45χρονος

Νέο επεισόδιο βίας μεταξύ οδηγών σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/4) στο Γαλάτσι, όταν διαπληκτισμός για θέση στάθμευσης κατέληξε σε σοβαρό τραυματισμό 45χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος και ένας 55χρονος ήρθαν σε έντονη λογομαχία στο κέντρο της περιοχής, η οποία μέσα σε λίγα λεπτά κλιμακώθηκε και εξελίχθηκε σε βίαιη συμπλοκή.

Το αποτέλεσμα ήταν ο 45χρονος να τραυματιστεί και να χρειαστεί να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο εμπλεκομένων. Κατά τον έλεγχο στον 55χρονο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στον τραυματισμό του 45χρονου, εντοπίστηκαν στην κατοχή του ένας σουγιάς και μία σιδερογροθιά.

