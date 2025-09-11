Φωτιά τώρα στην Αχαΐα: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - «Ήχησε» το 112

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Αχαΐα, συγκεκριμένα στην περιοχή Άλσος.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν σπεύσει στο σημείο και επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2025

Την ίδια στιγμή οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα του 112 που τους ενημερώνει για την πυρκαγιά και τους ζητά να είναι σε ετοιμότητα.