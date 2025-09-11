ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στην Αχαΐα: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - «Ήχησε» το 112

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση - Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα

LifO Newsroom
Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Αχαΐα, συγκεκριμένα στην περιοχή Άλσος.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν σπεύσει στο σημείο και επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Την ίδια στιγμή οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα του 112 που τους ενημερώνει για την πυρκαγιά και τους ζητά να είναι σε ετοιμότητα.

