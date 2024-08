Φωτιά τώρα στην Αγία Μαρίνα στο Κορωπί - Καίει κοντά σε σπίτια

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα στην περιοχή Αγία Μαρίνα στο Κορωπί.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση αλλά κοντά σε σπίτια στην περιοχή Αγία Μαρίνα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της. Παράλληλα ήχησαν δύο 112, με το δεύτερο να ειδοποιεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν από το Μετόχι προς τη Λεωφόρο Κορωπίου - Αγίας Μαρίνας.

⚠️ Activation 112 - Emergency Number



🆘 Wildfire 🔥 in the area of #Agia_Marina #Koropi



❗ Stay alert



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki @hellenicpolice https://t.co/hinQVqy6Z5