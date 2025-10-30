Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχειρεί στο σημείο με 12 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα.

Η φωτιά στο διαμέρισμα του Παλαιού Φαλήρου εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, ενώ στο σημείο βρίσκονται επίγειες δυνάμεις της Υπηρεσίας.

«Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο Αττικής. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα» σημειώνει στο σχετικό της ενημερωτικό μήνυμα η Πυροσβεστική.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 30, 2025

