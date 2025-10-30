ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο

Στη φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχειρεί στο σημείο με 12 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα.

Η φωτιά στο διαμέρισμα του Παλαιού Φαλήρου εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, ενώ στο σημείο βρίσκονται επίγειες δυνάμεις της Υπηρεσίας.

«Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο Αττικής. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα» σημειώνει στο σχετικό της ενημερωτικό μήνυμα η Πυροσβεστική.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νέες ταυτότητες: Διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας των αρμόδιων γραφείων της ΕΛΑΣ

Ελλάδα / Νέες ταυτότητες: Διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας των αρμόδιων γραφείων της ΕΛΑΣ

Η νέα διεύρυνση ενισχύει σημαντικά τη διαθεσιμότητα ραντεβού και τις ώρες εξυπηρέτησης, μειώνοντας τους χρόνους αναμονής και διευκολύνοντας την έγκαιρη έκδοση νέων δελτίων ταυτότητας
LIFO NEWSROOM
 
 