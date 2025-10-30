Σέρρες: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στις Σέρρες τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Η πυρκαγιά, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες εκδηλώθηκε περίπου στις 04:00 το πρωί, βρίσκεται σε εξέλιξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Νέο Σούλι Σερρών.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή και ειδικών μηχανημάτων του Δήμου Εμμανουήλ Παπά Σερρών, στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς και κυρίως της εξάπλωσής της.

Ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, μεταδίδει ότι οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες που καίνε μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων και αδρανών υλικών, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Η φωτιά καίει στον εθνικό δρόμο Σερρών - Δράμας, σε απόσταση περίπου τέσσερα με πέντε χιλιόμετρα από το Νέο Σούλι. Η περιοχή δεν είναι κατοικημένη, ωστόσο το μέγεθος της φωτιάς είναι μεγάλο και για αυτό, η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είναι «πάρα πολύ μεγάλη».

«Μηχανήματα να ρίχνουν χώμα πάνω στη φωτιά, είναι η μόνη λύση για να την περιορίσουν», σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, στο οποίο τονίζεται ο κίνδυνος για τους χειριστές που επιχειρούν σε μικρή απόσταση από τις φλόγες.

Εκτίμηση της Πυροσβεστικής είναι, ότι η κατάσβεση θα διαρκέσει πολλές ώρες, ενώ δεν αποκλείεται, εφόσον χρειαστεί, να πραγματοποιηθούν εναέριες ρίψεις νερού.