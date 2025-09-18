Φωτιά: Συνελήφθη ιερέας για εμπρησμό στο Μαρκοπούλο

Ιερέας ενορίας της Δυτικής Αττικής συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση σε δασική έκταση, σε περιοχή του δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), προχώρησαν στην σύλληψη του ιερέα σε ναό των Αθηνών, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση.

Στον 58χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 €.

Ο 58χρονος ιερέας συνελήφθη πέντε ώρες αφότου ξέσπασε πυρκαγιά στο κέντρο της Αθήνας. Στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. τον εντόπισαν ακολουθώντας τα ίχνη του από το αυτοκίνητό του, το οποίο κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στην περιοχή. Ο ιερέας υποστήριξε, πως είχε πάει για μπάνιο στη Χαμολιά και στον γυρισμό έκανε στάση σε δασική έκταση, προκειμένου να κάψει κάποια εκκλησιαστικά έγγραφα. Έβαλε φωτιά με αναπτήρα, οι φλόγες επεκτάθηκαν στο δάσος, αλλά ευτυχώς σβήστηκαν πολύ γρήγορα από περιοίκους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, κρατείται και αναμένεται αύριο να απολογηθεί στον ανακριτή.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής αναφέρει: «Συνελήφθη χθες, 17 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ημεδαπός, ως υπαίτιος για εμπρησμό από πρόθεση σε δασική έκταση, σε περιοχή του δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στην Αττική και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50€.

Ο ανωτέρω κρατείται και θα οδηγηθεί σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής».