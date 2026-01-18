Φωτιά στο Πέραμα: «400 στρέμματα εύφλεκτων εγκαταστάσεων απείλησαν να τινάξουν στον αέρα όλη την Αττική», ξεσπά ο δήμαρχος

Για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στην περιοχή Καζάνια στο Πέραμα, μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ ο δήμαρχος της περιοχής, Γιάννης Λαγουδάκος.

Η φωτιά ξέσπασε στη λεωφόρο Δημοκρατίας, κάτω από το δημοτικό γήπεδο του Περάματος, στο ύψος του όρμου του Κερατσινίου, πιθανότατα λόγω διαρροής καυσίμων.

Μάλιστα, το 112 κάλεσε τους πολίτες της περιοχής να μείνουν στα σπίτια τους λόγω του πυκνού καπνού, επισημαίνοντας ότι σε μικρή απόσταση από την πυρκαγιά βρίσκονταν δεξαμενές υγρών καυσίμων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Μεγάλη φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα - Έκαιγε για τέσσερις ώρες

«Φλόγες 20 μέτρων υψώνονταν εκατέρωθεν της κεντρικής και μοναδικής λεωφόρου του Περάματος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκος, μιλώντας ΕΡΤnews λίγη ώρα αφότου τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά. «400 στρέμματα εύφλεκτων εγκαταστάσεων απείλησαν να τινάξουν στον αέρα όλο το Λεκανοπέδιο Αττικής», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι στην περιοχή βρίσκονται δεξαμενές υγρών καυσίμων, ενώ υπάρχει μόνο μία είσοδος – έξοδος, η Λεωφόρος Δημοκρατίας, όπου εφαρμόστηκαν οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

«Συντονίσαμε την έξοδο προς Σκαραμαγκά μέσα από το στρατόπεδο του Πολεμικού Ναυτικού κι αν ήταν μεσημέρι, ίσως η τροπή να ήταν διαφορετική», είπε ο δήμαρχος Περάματος, υπενθυμίζοντας ότι βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας Seveso υπάρχουν προϋποθέσεις ασφαλείας, αδειοδότησης και απομάκρυνσης εταιρειών με εύφλεκτες ουσίες από κατοικημένες περιοχές.

«Πρέπει επιτέλους να γίνει δεκτό το αίτημά μας να μην υπάρχουν δεξαμενές καυσίμων σε γειτονιές με σχολεία και σπίτια. Πήγαμε στον άλλο κόσμο και ευτυχώς γυρίσαμε. Οι σωληνώσεις ξεκινούν από τον Ασπρόπυργο και φτάνουν στο Πέραμα επομένως, αν δεν τις έκλειναν θα βλέπαμε την πυρκαγιά στην Εθνική Οδό», κατέληξε.