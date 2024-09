Φωτιά στις γραμμές του ΗΣΑΠ πριν την Κηφισιά - Ακινητοποιήθηκαν αμαξοστοιχίες

Αναστάτωση προκλήθηκε στους επιβάτες συρμού του ΗΣΑΠ που κινούνταν προς Κηφισιά, λόγω φωτιάς που ξέσπασε στις γραμμές του Ηλεκτρικού.

Μετά τον σταθμό «Νερατζιώτισσα» οι επιβάτες ενημερώθηκαν από τον μηχανοδηγό ότι το τρένο ακινητοποιείται λόγω φωτιάς.

Κατά πληροφορίες, ο επόμενος συρμός ακινητοποιήθηκε λίγες δεκάδες μέτρα πριν το προπορευόμενο τρένο όπου είχε ξεσπάσει φωτιά.

ΗΣΑΠ: Συρμοί ακινητοποιήθηκαν πριν την Κηφισιά λόγω φωτιάς - Η στιγμή της απομάκρυνσης των επιβατών pic.twitter.com/Ak8uA2Ec0j — LiFO (@lifomag) September 25, 2024

Ορισμένοι από τους επιβάτες απομακρύνθηκαν πεζή.

Φωτιά στις γραμμές του ΗΣΑΠ: Οι επιβάτες απομακρύνονται με τα πόδια από τον συρμό pic.twitter.com/ZOBPntZ64s — LiFO (@lifomag) September 25, 2024

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε η LiFO από την Πυροσβεστική, η φωτιά είχε ξεσπάσει σε ξερά χόρτα κάτω από συρμό του ΗΣΑΠ που ακινητοποιήθηκε.

Φωτιά κάτω από συρμό του ΗΣΑΠ: Επιβάτες άνοιξαν μόνοι τις πόρτες, άλλοι βγήκαν από τα παράθυρα και περπάτησαν προς Νερατζιώτισσα pic.twitter.com/OHGjuqZULY — LiFO (@lifomag) September 25, 2024

Το μήνυμα του μηχανοδηγού για τη φωτιά

Λίγη ώρα αργότερα ο μηχανοδηγός ενημέρωσε ότι η φωτιά έσβησε:

Your browser does not support the audio element.

«Στον διπλανό συρμό έχει σβήσει η φωτιά. Γίνεται έλεγχος από την Πυροσβεστική. Για νεότερα θα σας ειδοποιήσω».