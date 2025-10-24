ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Προστασία ζητά η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ - «Νιώθει ότι κινδυνεύει η ζωή της»

Η ανιψιά του 68χρονου θύματος αποτελεί βασική μάρτυρας της διπλής δολοφονίας που σημειώθηκε στη Φοινικούντα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτογραφία: Eurokinissi
Αίτηση προστασίας, για την ίδια και την οικογένειά της, κατέθεσε η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, ο οποίος δολοφονήθηκε μαζί με τον φίλο και επιστάτη της επιχείρησης, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Όπως δήλωσε η δικηγόρος της, Κατερίνα Φραγκάκη, «αισθάνθηκε ότι κινδυνεύει η ζωή της, καθώς πρόκειται για βασική μάρτυρα που γνωρίζει κρίσιμες πληροφορίες και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαδικασία της ανάκρισης».

«Η ανιψιά, επειδή ένιωθε ότι κινδυνεύει η ζωή της, κατέθεσε αίτηση για την προστασία τόσο της ίδιας όσο και της οικογένειάς της. Αναμένουμε πλέον την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής. Η ίδια νιώθει καλύτερα, αφού η αίτηση έχει ήδη κατατεθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου», δήλωσε η δικηγόρος, τονίζοντας ότι «η εμπιστοσύνη της στην ελληνική Δικαιοσύνη παραμένει ακέραιη».

Δολοφονία στη Φοινικούντα: «Υποψιάζεται ορισμένα άτομα»

Η μάρτυρας, σύμφωνα με την ίδια, διαθέτει σημαντικά στοιχεία που θεωρεί πως θα βοηθήσουν στην αποκάλυψη όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Όπως υποστήριξε, τόσο η πελάτισσά της όσο και ο σύζυγός της έχουν εκφράσει αίσθημα ανασφάλειας, ενώ θεωρεί πως, αν ο θείος της είχε λάβει ανάλογα μέτρα προστασίας, πιθανόν σήμερα να βρισκόταν στη ζωή.

Η κ. Φραγκάκη επιβεβαίωσε ότι η πελάτισσά της έχει «στο κάδρο» ορισμένα πρόσωπα για τα οποία διατηρεί υποψίες, χωρίς ωστόσο να τα κατονομάζει δημόσια, καθώς η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

«Η άποψή της είναι ότι δεν μπορεί δύο νεαροί 22 ετών, χωρίς καμία σχέση με την περιοχή, να ενήργησαν μόνοι τους μια τέτοια πράξη εκτέλεσης, απέναντι σε έναν άνθρωπο που δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα, δεν είχε ποινικό μητρώο και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά η δικηγόρος.

Σύμφωνα και πάλι με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η ίδια συμπλήρωσε ότι η ανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και, όταν κληθεί, η μάρτυρας θα καταθέσει όλα τα στοιχεία που διαθέτει, τα οποία θεωρεί καθοριστικά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

