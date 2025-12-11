Φοινικούντα: «Σε άθλια ψυχολογική κατάσταση» ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Δηλώνει αθώος

Οποιαδήποτε σχέση και εμπλοκή στο διπλό φονικό της Φοινικούντας αρνείται ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, σύμφωνα με δηλώσεις του δικηγόρου του.

Υπενθυμίζεται πως ο κατηγορούμενος συνελήφθη ως ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών, μαζί με έναν 32χρονο επιχειρηματία, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Αθήνα. Την ίδια ώρα έχει εκδοθεί και τρίτο ένταλμα σύλληψης για άτομο που φέρεται να μετέφερε έναν από τους δράστες του διπλού φονικού εκτός Καλαμάτας.

Οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής ανθρωποκτονίας στη Φοινικούντα, συνελήφθησαν σε περιοχή της Βούλας, στο σπίτι του επιχειρηματία, όπου βρίσκονταν εκείνη την ώρα μαζί.

Σήμερα, οι δύο συλληφθέντες, μετά την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης, μεταφέρθηκαν στην Καλαμάτα προκειμένου να λάβουν προθεσμία από την ανακρίτρια και να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Φοινικούντα: Ανατροπή με τη διάθηκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Από την πρώτη στιγμή που στυγερού εγκλήματος, μία από τις κύριες εκτιμήσεις των Αρχών για τον λόγο που οδήγησε τον δράστη στη δολοφονία, ήταν η περιουσία του θύματος.

Αναλυτικότερα, υποστήριζαν πως ο ανιψιός του ίσως οδηγήθηκε σε αυτό το σημείο καθώς φοβόταν μήπως ο θεός του αφήσει την περιουσία του σε άλλο άτομο και πιο συγκεκριμένα στον επιστάτη του κάμπινγκ.

Ωστόσο, οι νέες πληροφορίες που ήρθαν στη δημοσιότητα για τη διαθήκη του θύματος, αναφέρουν πως τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του, ο 68χρονος είχε συντάξει χειρόγραφη διαθήκη, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στον ανιψιό του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να έγραψε χαρακτηριστικά πως «γράφω τη διαθήκη μου σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου», αφήνοντάς του ακίνητα, μετοχές, αλλά και τη διαχείριση των μελλοντικών εσόδων σε περίπτωση πώλησης του κάμπινγκ.

Τέλος, στον επιστάτη του κάμπινγκ, άφηνε ένα οικόπεδο 8 στρεμμάτων και το 50% ενός αγροτεμαχίου.