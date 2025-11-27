Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με πλαστά έργα τέχνης - Κατασχέθηκαν 481 πίνακες γνωστών Ελλήνων ζωγράφων

Δύο άνδρες, 42 και 57 ετών, συνελήφθησαν στην Αττική για κατοχή και διακίνηση μεγάλου αριθμού πλαστών έργων τέχνης, σε μια υπόθεση που αποκαλύπτει ένα εκτεταμένο κύκλωμα παραποίησης γνωστών ζωγραφικών έργων.

Οι συλλήψεις έλαβαν χώρα το πρωί της Τρίτης, 25 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ ο 57χρονος αντιμετωπίζει και κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Στην επιχείρηση συμμετείχε το Τμήμα Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, που πραγματοποίησε έρευνες -με την παρουσία δικαστικών λειτουργών- σε σπίτια και άλλους χώρους που συνδέονται με τους κατηγορούμενους.

Τι κατασχέθηκε από το κύκλωμα με πλαστά έργα τέχνης

Κατασχέθηκαν τα εξής: εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 481 πίνακες ζωγραφικής, δύο πιστοποιητικά γνησιότητας, τέσσερα πιστόλια, έξι γεμιστήρες, 370 φυσίγγια, πέντε θήκες όπλων, δύο κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικός εξοπλισμός παρακολούθησης.

Γνωμάτευση πραγματογνώμονα επιβεβαίωσε ότι η συντριπτική πλειονότητα των έργων είναι πλαστή. Ανάμεσά τους βρέθηκαν απομιμήσεις γνωστού Έλληνα ζωγράφου, των οποίων τα αυθεντικά έργα έχουν χαρακτηριστεί μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς – γεγονός που ενισχύει τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελία, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών και της πλήρους διαδρομής των πλαστών έργων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Κύκλωμα με απάτες: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η πρώην αθλήτρια