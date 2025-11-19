Κύκλωμα με απάτες: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η πρώην αθλήτρια

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 37χρονη πρώην αθλήτρια Ολυμπιακών Αγώνων που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο περιοριστικός όρος που της επιβλήθηκε, είναι αυτός της εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα.

Κύκλωμα με απάτες: Τι δήλωσε η πρώην αθλήτρια

Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αρνούμαι τις κατηγορίες. Δεν έχω καμία σχέση με την υπόθεση. Η όποια συνομιλία που είχα ήταν συνομιλία με τον αδερφό μου στο πλαίσιο της καθημερινότητας. Υπάρχουν στοιχεία που θα αποδείξουν το νόμιμο της κατοχής χρημάτων στην οικεία μου και δεν πέρασαν χρήματα στην Ελλάδα στους τραπεζικούς μου λογαριασμούς».

Ήδη πέντε από τους 24 συλληφθέντες που απολογήθηκαν την Τρίτη, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με απόφαση ανακριτών και εισαγγελέα. Μεταξύ αυτών, βρίσκεται και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες τήρησε το δικαίωμα της σιωπής.

Οι υπόλοιποι- μεταξύ αυτών και ο υπαρχηγός- αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

