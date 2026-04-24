Εξάρχεια: Παραδόθηκε ο δράστης της αιματηρής επίθεσης σε υπάλληλο περιπτέρου

Ένας 23χρονος παραδόθηκε στις αρχές και ομολόγησε ότι ήταν ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι σε υπάλληλο περιπτέρου στα Εξάρχεια.

Η αιματηρή απόπειρα ληστείας σημειώθηκε τη Δευτέρα 13 Απριλίου, σε περίπτερο που βρίσκεται στη Νεάπολη Εξαρχείων και ειδικότερα, στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Ιπποκράτους.

Ο υπάλληλος περιπτέρου τον αντιλήφθηκε και προσπάθησε να τον σταματήσει, αλλά ο δράστης τον μαχαίρωσε στο πόδι και έφυγε.

Στη συνέχεια, ο 50χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και χειρουργήθηκε.

Επίθεση με μαχαίρι στα Εξάρχεια: Πώς συνέβη

Λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα, τα δύο άτομα άρχισαν να αφαιρούν πράγματα από το περίπτερο μέχρι να γίνουν αντιληπτοί από τον υπάλληλο, ο οποίος προσπάθησε να τους σταματήσει.

Τότε, οι δράστες ρώτησαν τον υπάλληλο πόσα χρήματα είχε το ταμείο, με τον 50χρονο να απαντά ότι δεν είχε χρήματα μαζί του. Μέσα στα επόμενα λεπτά, ο ένας εκ των δραστών μαχαίρωσε τον υπάλληλο στο πόδι με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυρτος στο έδαφος.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στην περίδεση του τραύματος εξαιτίας της ακατάσχετης αιμορραγίας του θύματος, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.