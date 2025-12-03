Eurovision: Οι πρώτες δηλώσεις του τραγουδιστή που καταδικάστηκε για βιασμό στη Ρόδο

Ο Andy Nicolas, ένας από τους συμμετέχοντες στον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2025, καταδικάστηκε τελεσίδικα για βιασμό μίας 29χρονης τουρίστριας στη Ρόδο, σε ένα περιστατικό που φέρεται να έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2017.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε στον ΣΚΑΪ για τις κατηγορίες που τον επιβαρύνουν, ισχυριζόμενος πως είναι αθώος, ενώ ως προς τις επόμενες δικαστικές του κινήσεις, αναμένει την αναίρεση του Αρείου Πάγου τους επόμενους μήνες.

«Πάμε για μία αναίρεση στον Άρειο Πάγο τους επόμενους μήνες και ελπίζουμε να μας αφήσουν έξω με αναστολή, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Σκέφτομαι να προσφύγω στα ευρωπαϊκά δικαστήρια αν χρειαστεί, αλλιώς, να είμαι ειλικρινής, θέλω να τελειώσει αυτή η παράνοια, αυτός ο εφιάλτης» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Andy Nicolas.

Eurovision: Όσα είπε ο τραγουδιστής για την καταδίκη του

«Είμαι ο Andy Nicolas, βγαίνω με το πρόσωπό μου, για να δείξω ότι είμαι αθώος... Η πρώτη της ερώτηση ήταν πόσο πληρώνει να... για να πεις τα τραγούδια που κάνουν επιτυχία και πολύ γρήγορα πήγε η κουβέντα στο ερωτικό και της είπα εγώ, ότι, μου έχει πει και ο συγκατηγορούμενος, ότι μίλησε της λίγο γιατί έχουμε κανονίσει να φύγουμε μαζί.

Εγώ δεν είχα κανένα σκοπό να κάνω τίποτα, είχα σκοπό να πάω σπίτι στην πρώην σύζυγό μου και μου πρότεινε... Είδα ότι είχε ενδιαφέρον και της λέω, εν ολίγοις να προτάθηκε να φύγουμε και οι τρεις μαζί και λέω εγώ στον συγκατηγορούμενο "δεν μου έχει ξανατύχει ποτέ, εσένα;". Λέει "όχι, ούτε εμένα, θες να το δοκιμάσουμε;".

"Ας το δοκιμάσουμε...". Ακολούθησα τον συγκατηγορούμενό μου μέχρι το διαμέρισμά του, μπήκαμε μαζί χωρίς καμία ένδειξη ότι αυτό που συμβαίνει είναι ενάντια στη θέλησή της, σε καμία στιγμή να αφαιρείται η συναίνεση, εντελώς με τη θέληση της κυρία καθ' όλη τη διάρκεια της πράξης. Τελειώσαμε, εγώ πήγα στο σπίτι μου, ο συγκατηγορούμενός μου την πήγε για φαγητό.

Η κυρία με τη συναίνεσή της σ' ένα διαμέρισμα, έγινε ό,τι έγινε, πήγε για φαγητό με τον συγκατηγορούμενο μετά, σ' ένα ταχυφαγείο, ξύπνησε το πρωί, έβαλε το μαγιό της και η πρώτη κλήση που έκανε, ήταν στην ασφαλιστική της εταιρεία, ούτε γονείς, ούτε αστυνομία, ούτε τίποτα. Η ασφαλιστική τής είπε να πάει στην αστυνομία και είπε στον αστυνομικό ότι δεν είναι σίγουρη αν έχει συνευρεθεί με τη συναίνεσή της ή όχι.

Πήγε στη Νορβηγία, δεν προχώρησε η υπόθεση εδώ, προφανώς με αυτά που άκουγε ο αστυνομικός, πήγε στη χώρα της, έκανε καταγγελία, πήρε την αποζημίωση των 30.000 ευρώ κι εγώ τώρα, δέκα χρόνια αργότερα βρίσκομαι αθώος στη φυλακή.

Για το μόνο πράγμα που νιώθω ένοχος, θέλετε να σας πως την αλήθεια, είναι ότι υπήρξα άπιστος στην πρώην σύζυγό μου και στα δύο ανήλικα παιδιά μου, που είχε εκείνη από προηγούμενο γάμο, που τα μεγάλωνα εγώ.

