Eurostat: Οι Έλληνες είναι οι πιο «σκληρά εργαζόμενοι» στην ΕΕ- Πόσες ώρες εργάζονται

Πρώτη θέση σε επίπεδο ΕΕ κατέλαβαν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα όσον αφορά στις ώρες που εργάζονται σε εβδομαδιαία βάση.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, το 2023 οι άνδρες με πλήρη απασχόληση εργάστηκαν κατά μέσο όρο 39,8 ώρες την εβδομάδα, με τις γυναίκες να εργάζονται κατά μέσο όρο 37,8 ώρες.

Εστιάζοντας στις γυναίκες εργαζόμενες, οι περισσότερες ώρες εργασίας σε εβδομαδιαία βάση καταγράφονται στη Ρουμανία (39,5 ώρες), ενώ ακολουθούν η Λιθουανία (39,4 ώρες) και η Ελλάδα (39,3 ώρες). Από την άλλη, τις λιγότερες ώρες δούλεψαν οι γυναίκες στην Ολλανδία (35,2 ώρες την εβδομάδα), στη Φινλανδία (35,7 ώρες) και στην Ιρλανδία (36,5 ώρες).

How many hours per week do people in the EU work?💼⏱️



In 2023, people worked an average of 36.1 hours per week in their main job.



Longest in:

🇬🇷Greece (39.8)

🇷🇴Romania (39.5)



Shortest:

🇳🇱The Netherlands (32.2)

🇦🇹Austria (33.6)



What about your country?➡️https://t.co/izoknXaIUI pic.twitter.com/VAo2OXQE0j