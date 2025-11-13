Εργατικό δυστύχημα στη Λάρισα: Νεκρή 49χρονη που πιάστηκαν τα μαλλιά της σε ζυμωτήριο φούρνου

Εργατικό δυστύχημα με θύμα μία 49χρονη εργαζομένη φούρνου σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (13/11) στη Λάρισα, στο Δαμάσι, όταν εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα φούρνου.

Η 49χρονη στη Λάρισα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τραυματίστηκε θανάσιμα, όταν μπλέχτηκαν τα μαλλιά της σε ζυμωτήριο του φούρνου. Παρά την άμεση κινητοποίηση των συναδέλφων της και την επέμβαση του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το εργατικό δυστύχημα στη Λάρισα διερευνώνται από τις αστυνομικές Αρχές.

Με πληροφορίες από tirnavospress.gr