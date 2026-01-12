Έπεσαν τσιμέντα από γέφυρα στη Νέα Ιωνία: Έκλεισε τμήμα του δρόμου

Γέφυρα στη Νέα Ιωνία και συγκεκριμένα, τμήμα τσιμέντου έπεσε με αποτέλεσμα να κλείσει τμήμα του δρόμου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, εξαιτίας της πτώσης των δομικών υλικών από γέφυρα στο οδόστρωμα, παραμένει κλειστή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στη Λ. Εθνικής Αντίστασης στο ύψος του νοσοκομείου Αγίου Όλγα, στο ρεύμα προς Χαλάνδρι, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Η αποκόλληση των υλικών φέρεται να σημειώθηκε περίπου στις 05:00 το πρωί της Δευτέρας, κάτω από ανεξήγητες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έχουν μεταβεί αρμόδια συνεργεία του δήμου, προκειμένου να απομακρύνουν τα οικοδομικά υλικά από τον δρόμο.